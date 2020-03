Fernando & Sorocaba e Trio Riachuelo arrastam milhares de foliões no Bloco Carnafacul Massa FM

Em parceria com a rádio Massa FM, o bloco Carnafacul contou com o patrocínio da Riachuelo, apoio do McDonald’s, Obramax, Selvagem e Syn e realização da MB Produções.

O Bloco Carnafacul – maior evento universitário do Brasil – em parceria com a rádio Massa FM, encerrou o carnaval de rua na capital paulista em alto estilo na tarde de domingo (01/03)

Comandado pelos sertanejos Fernando & Sorocaba e os convidados Gustavo Toledo & Gabriel e Salada Mixxta, o bloco, aberto ao público, arrastou milhares de foliões nas ruas da zona norte de São Paulo. Foram seis horas de folia com o Trio Elétrico Riachuelo, eleito por vários anos um dos melhores do carnaval de Salvador.

Com entrada franca, o Bloco Carnafacul Massa FM contou com o patrocínio da Riachuelo, apoio do McDonald’s, Obramax, Selvagem e Syn e realização da MB Produções.

Sobre o Carnafacul

Desde 2004, o Carnafacul arrasta milhares de foliões por onde passa. Com enredo próprio, é um ambiente propício a novas experiências, descontraído e bastante desejado pelo público jovem. Às vésperas de completar 16 anos, o Carnafacul é considerado o Maior Evento Universitário do Brasil.

Para saber mais, siga o Carnafacul:

https://www.facebook.com/CarnafaculSaoPaulo/

https://www.instagram.com/carnafacul/?hl=pt-br