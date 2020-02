Festa beneficente promete ajudar instituição que atende crianças em vulnerabilidade de Santana

No dia 8 de março, domingo, o Lar Anjo Gabriel promove uma festa beneficente com os moradores da zona norte. A ação começa às 10h e contará com uma praça de alimentação e bazar solidário, além de apresentações culturais.

O evento tem o objetivo de arrecadar recursos para a casa Lar Anjo Gabriel. O bazar solidário possui diversos itens, como roupas, calçados, quadros, artesanatos, brinquedos etc. As apresentações começam às 13h e terá a Banda Românticos & Modernos, além de uma apresentação especial com as crianças da instituição.

Lar Anjo Gabriel

O Lar Anjo Gabriel é uma instituição beneficente, portanto sem fins lucrativos e que acolhe, gratuitamente, em período integral, aproximadamente 80 crianças em idade pré-escolar de famílias menos favorecidas economicamente, que recebem além de toda atenção e carinho, atendimento educacional, médico-odontológico, bem como quatro refeições diárias.

Festa Beneficente Lar Anjo Gabriel

Quando: 8 de março, domingo, das 10h às 16h30

Onde: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 497 – Santana

Entrada: Gratuita