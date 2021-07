Festival Amparo realiza shows, teatros, apresentações de DJs e performances em apoio aos espaços artísticos de São Paulo

Com o intuito de ajudar espaços culturais e artistas afetados pela pandemia, o Festival Amparo estreia com seis dias de programação de shows, espetáculos de teatro, apresentações de DJs e performances de diversas linguagens artísticas. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, o evento ocorre de maneira virtual entre 27 de julho e 1º de agosto, como iniciativa de fomento e mitigação a espaços artísticos e culturais, como casas de shows, casas noturnas e teatros — impedidos de desempenhar plenamente suas atividades pelas restrições de público impostas pela pandemia de Covid-19.

Foram mapeados mais de 100 espaços, antes abertos ao público, em todas as regiões da cidade, para a programação, que pode ser acompanhada virtualmente pelo site https://festivalamparo.prefeitura.sp.gov.br/ a partir de três diferentes canais: CCSP, Galeria Olido e Vila Itororó. Em cada canal, dois MCs apresentam as atrações do Festival Amparo: Thiago França e Dani Nega, no CCSP, Marina Mathey e Jaloo, no Centro Cultural Olido e Bixarte e Edgar, na Vila Itororó. Os vídeos foram gravados no mês de julho de 2021.

Entre as apresentações, estão nomes conhecidos como Rincon Sapiência, Francisco El Hombre, Douglas Germano, Anelis Assumpção, Batekoo, e companhias de teatro como o Oficina, Núcleo Experimental de Teatro, Cemitério dos Automóveis e Satyros.

A programação do Festival Amparo contempla múltiplas linguagens, como o teatro, a poesia, a dança, o batuque, além de diversos estilos musicais, entre eles o Rap, o Rock, o Reggae, o Samba e ritmos tradicionais da Cultura Popular. A diversidade de expressões, somada à resistência dos espaços artísticos e culturais é de fundamental importância para que a cadeia produtiva do setor de eventos possa se manter e se reestruturar para uma retomada segura.

“O apoio a essas casas não apenas gera emprego e renda, girando a roda da economia criativa, mas tem um papel fundamental no próprio desenvolvimento da canção, do teatro e de outras linguagens artísticas”, afirma o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alê Youssef.

Plano de Amparo à Cultura

O Festival Amparo é uma extensão do Plano de Amparo à Cultura, lançado em fevereiro de 2021 pela Prefeitura de São Paulo. O Plano de R$100 milhões desenvolve um conjunto de medidas diversas de apoio a artistas, técnicos, produtores, espaços culturais, grupos e coletivos impossibilitados de exercer suas funções em razão da pandemia de covid-19. Além disso, o projeto também é ação fundamental e essencial para garantir o acesso da população à diversidade cultural da cidade, de acordo com a Constituição Federal.

Confira a programação completa do Festival Amparo:

27 de Julho, terça-feira

CCSP

19h -20h

TEATRO: Zabumba

A Casa da Ladeira

20h -21h

CIRCO: Se chove, não molha!

Circo Vox

21h -22h

MÚSICA: Homenagem aos Grandes Mestres do Samba

Traço de União

22h -23h

MÚSICA: Homenagem ao fundador Chapinha da Vela

Bandeja Cultural – Quintal de Bamba

23h -0h

MÚSICA: Raiz – Homenagem ao Mestre Candeia

Quintal da Xika

Centro Cultural Olido

19h15 – 20h15

TEATRO: A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson

Sede CTI Teatro – Baile

20h15 – 21h15

MÚSICA: Macaco Fantasma – Chão de Estrelas

Okupação Cultural Coragem

21h15 – 22h15

TEATRO: O Grande Inquisidor de Dostoiévski

Ágora Teatro

22h15 – 23h15

RECITAL: Poesia do Brasil

Teatro Studio Heleny Guariba

23h15 – 0h15

MÚSICA: Projeto Unknown e Tito Martino Jazz Band

JazzNosFundos

Vila Itororó

19h30 – 20h30

SARAU: Área de Arte Contínua

Espaço Redimunho de Teatro

20h30 – 21h30

TEATRO: Cartografia dos Humores Paulistanos – Parte I (Centro)

Teatro do Núcleo Experimental

21h30 – 22h30

DANÇA: Não tive tempo de ter medo e La Mariposa

Kasulo Espaço de Arte

22h30 – 23h30

MÚSICA: Ator Morto e Huey

FFFront

23h30 – 0h30

MÚSICA: Live Beat Brasilis com Casal Brasilis e Pancho Trackman

Casa Brasilis

28 de Julho, quarta-feira

CCSP

19h – 20h

TEATRO: A Bela e a Fera

Teatro do Sol

20h – 21h

SHOW: Peneira e Sonhador

Estúdio Popular Coletivo Parelheiros

21h – 22h

TEATRO: Os Segredos da Commedia Dell´Arte

Teatro Commune

22h – 23h

DANÇA: Beth Bastos, Daniela Stasi, Gabriela Caraffa, Igor Wilson de Zouza, Luciana Bortoletto, Mônica Monteiro e Zélia Monteiro

Sala Crisantempo

23h – 0h

MÚSICA: Amigos do Instituto Fundão

Bar Sede da Fundão

Centro Cultural Olido

19h15 – 20h15

TEATRO: BAQUAQUA – Navegando na rede

Espaço Cia do Pássaro

20h15 – 21h15

TEATRO: Bonecos Aqui!

Espaço Sobrevento

21h15 – 22h15

SARAU DA RE-EXISTÊNCIA: Pombas Urbanas e Circo Teatro Palombar

Centro Cultural Arte em Construção

22h15 – 23h15

MÚSICA: The Anmer e Demock PRS

Cervejazul Music Club

23h15 – 0h15

MÚSICA: DJ Nuts & DJ Millos Kaiser

Tokyo SP

Vila Itororó

19h30 – 20h30

CIRCO: Espetáculo Circo Poeira

Espaço Circo Poeira

20h30 – 21h30

TEATRO: Todos os Sonhos do Mundo

Espaço dos Satyros

21h30 – 22h30

MÚSICA: Douglas Germano

Casa de Francisca

22h30 – 23h30

TEATRO: Calango Cego, Aderaldo e Oliveira

Associação Zona Franca

23h30 – 0h30

TEATRO: Teorema 21

Armazém Grupo XIX

29 de Julho, quinta-feira

CCSP

19h – 20h

MÚSICA: Brazuca Som

AW Cultural

20h – 21h

TEATRO: A mais bela história de Adeodata

Brincante

21h – 22h

TEATRO: Trechos (IN)JUSTIÇA, Sutil Violento e Um Lugar ao Sol

Sede da Companhia de Teatro de Heliopolis

22h – 23h

MÚSICA: Anastácia e Ó Do Forró

Canto da Ema

23h – 0h

MÚSICA: Asteróides Trio e Touro Mecânico

Jail House Pub

Centro Cultural Olido

19h15 – 20h15

TEATRO: Pepé, o pequeno palhaço

Paideia Associação Cultural

20h15 – 21h15

TEATRO: Caldo do Feijão 25 anos

Companhia do Feijão

21h15 – 22h15

MÚSICA: Di Função, Coruja BC1, DJ Bonne Dee, Batalha das Ruas

Casa de Hip Hop Centro

22h15 – 23h15

TEATRO: O vazio no horizonte é uma rodovia que leva para lugar nenhum

Ocupação Artística Canhoba

23h15 – 0h15

MÚSICA: Eyes of Beholder

Fofinho Rock Bar

Vila Itororó

19h30 – 20h30

SARAU: BabadoArte&Confusão

Coletivo Cultural Sankofa

20h30 – 21h30

MÚSICA: Test, Rádio Diáspora e Weedra

Associação Cultural Cecília

21h30 – 22h30

TEATRO: Pra quando o carnaval chegar!

Teatro do Incêndio

22h30 – 23h30

MÚSICA: Rafael Castro e GAH

Picles

23h30 – 0h30

MÚSICA: Rootikal Online Session – Zion Gate Sound System

Susi In Transe

30 de Julho, sexta-feira

CCSP

19h – 20h

TEATRO: Iracema Apaulistada – Um Solo-Manifesto

Casa de Teatro de Utopias

20h – 21h

MÚSICA: Até a Lua tem as nuvens por mordaça

Casa Barbosa

21h – 22h

TEATRO: Porque as Mulheres Choram

Espaço Cultural Refinaria Teatral

22h – 23h

MÚSICA: Vila do Samba 15 Anos. A referência do Samba

Vila do Samba

23h – 0h

SARAU: Você Já Conhece?!

Ocupação Cultural Matheus Santos

0h – 1h

MÚSICA: Trio Concreto convida Rafa dos Anjos e Vinicius Santos

Jai Club

1h – 2h

MÚSICA: DJs Marina Lopes e Rodrigo Bento

Casa Híbrida

Centro Cultural Olido

19h15 – 20h15

MÚSICA: Grupo Querosene

Toca da Capivara

20h15 – 21h15

TEATRO: Em Desassossego

Espaço Cia Elevador de Teatro Panorâmico

21h15 – 22h15

MÚSICA: Modesto, Beat no balde, Kiq Ammabi Convidam Livia Cruz e Klyn

Hole Club

22h15 – 23h15

INTERVENÇÃO: Mixto PraViagem com Grafiteiros, lambedores e poetas concretos – Microrroteiros da Cidade; Paulestinos; Coletivo Transverso; o fotógrafo Zito , artistas visuais Cia do Pavio; Bijari e Achiles Luciano, shows de Taciana Barros, Lurdez da Luz e Edgar Scandurra e sets dos Dj’s Pedro Noizyman e Will Robson

Casadalapa

23h15 – 0h15

MÚSICA: Francisco, El Hombre

Cine Joia

0h15 – 1h15

TEATRO: As Palavras da Chuva

Teatro da Rotina

1h15 – 2h15

MÚSICA: DJ Diogo Accioly e DJ Renato Ratier

D-Edge

Vila Itororó

19h30 – 20h30

MÚSICA: Patakori ògún… É o Vodoo Trabalhando

Estudio Lamina

20h30 – 21h30

TEATRO: Apenas Um Saxofone

Teatro Garagem

21h30 – 22h30

MÚSICA: Koala (Hateen) e Shamil Carlos (Bloco77)

Club Outs

22h30 – 23h30

TEATRO: Enquanto Ela Dormia

Sede Teatro da Vertigem

23h30 – 0h30

TEATRO: O Assassinato do Presidente

Espaço Luz do Faroeste

0h30 – 1h30

MÚSICA: Fábrica de Animais, Caiuby e participação especial La Quenga

Presidenta – Bar e Espaço Cultural

1h30 – 2h30

MÚSICA: Deja.Luz, Dj Cashu e Vj Raquel Diógenes

Casa da Luz

31 de Julho, sábado

CCSP

19h – 20h

SARAU: Sarau do Leão

Espaço Leão

20h – 21h

MÚSICA: Entre “Causos” e Batuques convida Silvio Modesto e Zelão

Boteco da Dona Tati

21h – 22h

MÚSICA: Banda Mantiqueira

Bourbon Street

22h – 23h

MÚSICA: Renato Braz

Bar do Alemão

23h – 0h

TEATRO: A Grande Lição

Casa de Cultura Os Capoeira

0h – 1h

TEATRO: Doralice, Senhora Meretriz

Viga Espaço Cenico

1h – 2h

MÚSICA: No Stopping Jazz Band

Boutique Brechó Vintage

Centro Cultural Olido

19h15 – 20h15

MÚSICA: Rádio Ulna com Participação especial Fabio Macedo

BTNK Art Bar

20h15 – 21h15

SARAU: Sarau Jongado

Comunidade Cultural Quilombaque

21h15 – 22h15

TEATRO: Espetáculo Corpo

Teatro Cemitério de Automóveis

22h15 – 23h15

MÚSICA: Guizado toca Miles

Blue Note

23h15 – 0h15

MÚSICA: Duo ÀVUÀ – Jota.pê & Bruna Black e Felinto

Mundo Pensante

0h15 – 1h15

MÚSICA: Gavi, Arquétipo Rafa e Wilson Simoninha

Secretinho

1h15 – 2h15

MÚSICA: Pecadores e Power Blues

Madame Underground

Vila Itororó

19h30 – 20h30

MÚSICA: Banda Maobe e Jazz Afrofuturista Vinícius Chagas Power Trio

Al Janiah

20h30 – 21h30

TEATRO: E O Mundo Não se Acabou

Companhia da Revista

21h30 – 22h30

TEATRO: Epidemia Prata

Teatro de Contêiner Mungunza

22h30 – 23h30

TEATRO: AVÁ – até que os ventos aterrem

Teat(r)o Oficina

23h30 – 0h30

MÚSICA: Laylah Arruda

Alberta #3

0h30 – 1h30

INTERVENÇÃO: DJs Marina Caires, Jana Abaeté e Obá; Shows de warleynoua e Nathalia Ferro; Performance de dança Vogue de Katrevosa; Performance percussiva de Raffa Ella Nepomucen; Poetas Berimba de Jesus e Daisy Coelho

Nossacasa Confraria de Ideias

1h30 – 2h30

MÚSICA: BATEKOO

Selva SP

1º de agosto, domingo

CCSP

17h – 18h

CIRCO: Zé Preguiça

Namakaka

18h – 19h

TEATRO: O Mágico de Oz

Teatro Ruth Escobar

19h – 20h

MÚSICA: Prettos na Vila

Vila Maria Zelia

20h – 21h

MÚSICA: Samba do Chapéu, Dona Duda Ribeiro, Armando Polêmico, Claudinho Oliveira e Samba do Urso

Bar do Baixo

21h – 22h

MÚSICA: Baque Atitude – Maracatu de Baque Virado, Bateria do Bloco do Beco e Velha guarda do loco do Beco

Bloco do Beco

22h – 23h

TEATRO: Enquanto Chão – Experiências, Processo e Memórias

Espaço Cultural A Proxima Cia

Centro Cultural Olido

17h15 – 18h15

TEATRO: ANOCA – Tanta letra e eu sem caneta!

Topo – Teatro e Centro Cultural

18h15 – 19h15

MÚSICA: Inimigos do Batente, Trio Gato com Fome, Quarteto Zé Barbeiro e Cochichando

Ó do Borogodó

19h15 – 20h15

MÚSICA: Anelis Assumpção

Audio Club

20h15 – 21h15

MÚSICA: Ivana Wonder, Tito, Penelopy Jean e Audácia

Cabaret da Cecília

21h15 – 22h15

TEATRO: {Em}Goma – encruzilhadas do corpo-memória

Goma Capulanas

22h15 – 23h15

MÚSICA: Crash Party e Guetho Dance Posse convidam Jup do Bairro

Espaço Reggae

Vila Itororó

17h30 – 18h30

TEATRO: Chiquita Bacana no Reino das Bananas

Galpão do Folias

18h30 – 19h30

TEATRO: En-Cena de Bom Retiro Meu Amor Ópera Samba em Pandemia

Teatro Popular União e Olho Vivo

19h30 – 20h30

MÚSICA: Concerto performático: lamúrios, prólogo da insurreição

Aparelha Luzia

20h30 – 21h30

MÚSICA: Bullet Bane e E a terra nunca me pareceu tão distante

Fabrique Club

21h30 – 22h30

MÚSICA: OZU, In Venus, Rakta e Rincon Sapiência

Estudio Aurora

22h30 – 23h30

MÚSICA: Lula Superflash, Carlu, Vivian Marques e Julião Pimenta

Boteco Pratododia