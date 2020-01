Festival Artes pelo Mundo chega ao Lar Center com mais de mil itens em exposição

Quem tem o desejo de conhecer as diferentes formas de artes pelo mundo, saiba que no Shopping Lar Center você terá a oportunidade de viajar o planeta sem sair da zona norte. O Festival Artes do Mundo ficará em exposição até o dia 19 de fevereiro, quarta-feira. A entrada é gratuita.

A ação reúne artesãos e representantes de diversos países, proporcionando um intercâmbio de culturas. Ao todo, são mais de mil itens em exposição e à venda.

Entre os destaques, estão alguns produtos exóticos e cabalísticos, como o olho grego, as taças com bordas em ouro e lustres da Turquia, além de variadas opções de echarpes, pashminas e instrumentos tribais da Índia.

Manifestações artísticas africanas também estão presentes no Festival por meio de esculturas de madeira, joias, pulseiras, máscaras, peças da cultura Massai (a tribo guerreira mais famosa da África) e estampas em batik (técnica de desenho com cera quente sobre o tecido, tingido na sequência). Já no estande brasileiro, os produtos artesanais da Serra da Mantiqueira ganham destaque.

Foto: Divulgação