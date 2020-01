Festival de Cerveja começa nesta sexta (17) no Jaçanã

Neste fim de semana, entre os dias 17 e 19 de janeiro, o bairro de Jaçanã recebe mais uma edição do Festival de Cerveja. O evento acontece na Praça Comendador Alberto de Sousa e terá entrada gratuita. Ele inicia às 12h e termina às 22h, exceto na sexta, que está previsto para começar às 17h.

O Festival contará com quatro Beer Trucks, no qual irão ofertar mais de 15 rótulos diferentes. Os preços variam de R$ 8 a R$ 15, com opcionais de canecas, e itens colecionáveis. Já a gastronomia ficará por conta dos mais de 15 expositores de diversos segmentos, entre eles estão hambúrguer artesanal, churros, massas, pizzas, yakisoba, temaki e entre outros.

A criançada não ficará de fora do evento. Os organizadores montarão na praça um parque de brinquedos infláveis, com tobogã, pula-pula, kid play e muito mais.

Festival de Cerveja do Jaçanã

Quando: 17, 18 e 19 de Janeiro, sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Onde: Praça Comendador Alberto Sousa – Jaçanã

Entrada: Gratuita

Fotos: Divulgação