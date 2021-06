Festival de Comidas Juninas do CTN continua até 1º de agosto

Devido a grande procura, o Festival de Comidas Juninas do CTN foi prorrogado até domingo, dia 1º de agosto, sempre aos finais de semana, das 11h às 20h. Em respeito às determinações de segurança do Plano São Paulo, o festejo acontece de forma diferente, mas as delícias típicas de São João estão garantidas.

O evento tem entrada gratuita. Quem ainda não conseguiu curtir o Festival pode se programar para vir com calma durante o mês de julho, aos sábados por exemplo. A decisão visa garantir o bem-estar e a comodidade dos visitantes, evitando filas e nesse mês o público aproveita um cardápio promocional. São várias opções de pratos doces ou salgados divididos em mais de 20 restaurantes e quiosques.

Pamonha, cuscuz, canjica, curau e outras receitas irresistíveis à base de milho. Também tem maçã do amor, espetinhos de frutas cobertos de chocolate, pé de moleque, cocada e muito mais doces para os apaixonados por festa junina. E bebidas como quentão e drinks com amendoim e paçoca.

O CTN continua disponibilizando apenas 40% da capacidade total para visitantes do espaço. Além disso, a organização reforça as medidas de segurança pedindo ao público que use máscara e mantenha o distanciamento.

Para quem quiser aproveitar o festival no conforto de casa, do mesmo modo, o Delivery Junino do CTN atende pedidos por WhatsApp nos dias do Festival.

CTN 30 anos

Fundado em 1991, o CTN está comemorando 30 anos de história. Seu complexo gastronômico é referência em culinária nordestina. Além disso, é palco de shows, feiras e protagoniza uma série de ações sociais com o apoio da Capela Imaculada Conceição, localizada em suas dependências, onde também acontecem as missas de São João.

CTN. Vem do Nordeste. É bom demais!

Serviço:

Centro de Tradições Nordestinas

Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão. São Paulo/SP

Contato: (11) 3488-9400 / (11) 98679-2955

Evento: Festival de Comidas Juninas

Entrada Gratuita

Data: Até 1º de agosto (sábados e domingos)

Horário: das 11h às 20h