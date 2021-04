Fiesp e Sesi-SP lançam campanha de arrecadação de alimentos

As unidades Sesi-SP da Capital e Grande São Paulo iniciaram nesta segunda-feira, 05 de abril, a campanha de arrecadação de alimentos, por tempo indeterminado. A mobilização começou no dia 23 de março e tem como objetivo recolher o máximo de alimentos não perecíveis em todo o estado de São Paulo.

A distribuição dos itens para a população ficará por conta das ONGs que foram parceiras do Sesi-SP no ano passado, quando foram distribuídas mais de 9 milhões de refeições preparadas pela entidade em todo o estado – diariamente foram produzidas 230 mil refeições por dia nas 110 cozinhas industriais das escolas do Sesi-SP. No inverno, essas ONGs também foram parceiras no repasse de 100 mil cobertores.

AE Carvalho, Catumbi, Guarulhos, Osasco, Vila Leopoldina, Cotia, Santana de Parnaíba, Diadema, Mauá, Santo André e São Bernardo do Campo contam com 29 postos de arrecadações. Para saber os centros de atividades e as escolas do Sesi-SP que estão abertas para receber as doações, respeitando os decretos municipais, a partir de hoje 05 de abril, acesse a lista abaixo e confira o período de funcionamento. A lista completa no estado pode ser conferida no site da campanha: http://www.sesisp.org.br/ doealimentos

Cilindros de Oxigênio

Outra situação urgente e que também está sendo acompanhada de perto por Skaf é a escassez de cilindros que acondicionam oxigênio. No dia 19 de março, Skaf foi informado de que a prefeitura de São Paulo necessitava de 250 cilindros para serem utilizados em unidades de saúde da capital. No dia seguinte, ele determinou que fosse feito levantamento em todas as escolas do Senai-SP e, assim, as 250 unidades foram disponibilizadas para a prefeitura.

Ele também determinou que seja feita uma verificação em todo estado para identificar empresas que possam ceder cilindros imediatamente. Além disso, o Senai-SP voltou a consertar, gratuitamente, respiradores de hospitais públicos. No ano passado, foram reparados e entregues em pleno funcionamento 205 aparelhos para 62 cidades.

Serviço:

Campanha de Arrecadação de Alimentos Fiesp e Sesi-SP.

Nos centros de atividades e escolas Sesi-SP da região.

Início no dia 05/04, por tempo indeterminado.

A.E Carvalho

De segunda a sexta, 8h às 17h, exceto feriados



R. Deodato Saraíva da Silva, 232 – Artur Alvim, São Paulo – SP, 03694-090 Centro de Atividade e Escola SESI-SP de C.A.E. Carvalho (CE 415)R. Deodato Saraíva da Silva, 232 – Artur Alvim, São Paulo – SP, 03694-090 Catumbi

De segunda a sexta, 8h às 17h, exceto feriados

Centro de Atividade e Escola SESI-SP de Belenzinho (CE 032)

R. Catumbi, nº 318 – Belenzinho, São Paulo – SP, 03021-000

Escola SESI-SP de Vila Bianca (CEI 036) – Santana

R. Vasco Cinquini, 68 – Vila Bianca, São Paulo – SP, 02022-130

Escola SESI-SP de Vila Espanhola (CE 069)

Sítio do Mandaqui, São Paulo – SP, 02542-110

Escola SESI-SP de Vila Císper (CE 074)

R. Caiçara do Rio do Vento, 252 – Parque Cisper, São Paulo – SP

Escola SESI-SP de Ipiranga (CE 111)

R. Bom Pastor, 654 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04203-050

Escola SESI-SP de Vila Carrão (CE 379)

Av. Guilherme Giorgi, 200 – Vila Carrao, São Paulo – SP, 03422-000

Escola SESI-SP de Lauzane Paulista (CE 388)

R. Paulo Carneiro, 8 – Lauzane Paulista, São Paulo – SP, 02441-080

Escola SESI-SP de Vila Nossa Sra. das Mercês (CE 402)

R. Júlio Felipe Guedes, 138 – Jardim Botucatu, São Paulo – SP, 04174-040



Escola SESI-SP de Vila Gomes Cardim (CE 434) – Tatuapé

R. Serra de Bragança, 990 – Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP, 03318-000

Opções da lista de alimentos não perecíveis:

Arroz

Feijão

Macarrão

Molho de tomate em conserva

Farinha

Açúcar

Sal

Milho

Café

Fubá

Leite em pó

Óleo