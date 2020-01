Fila de creche cai pela metade, mas quase 10 mil crianças continuam sem vaga

A Prefeitura de São Paulo divulgou dados na quinta-feira (9/01) que mostram que a fila de espera de vaga em creche diminuiu 50,9% entre os anos de 2018 e 2019. Apesar da redução, ainda há 9.670 crianças aguardando vagas, destes, os distritos de Tremembé e Jaçanã destacam-se na zona norte por serem os bairros com mais demora para conseguir uma vaga.

De acordo com o mapa da Desigualdade de 2019, Tremembé aparece em sexto lugar dos piores distritos da capital paulista, no qual as crianças esperam uma média de até 213 dias, cerca de sete meses, para conseguir uma vaga em creche. Já Jaçanã a espera é um pouco menor, 184 dias, , cerca de seis meses, resultado que deixou com o nono pior desempenho da cidade.

Além disso, vale mencionar que Tremembé está entre os distritos com maior número de crianças aguardando vaga, no mês de dezembro de 2019 haviam 573 pequenos aguardando oportunidade para ingressar na educação infantil.

A Prefeitura destaca que do último trimestre de 2016 até dezembro de 2019,foram criadas 66,2 mil vagas, um aumento de matrículas de 23%. Atualmente a cidade conta com 350.460 crianças matriculadas em creches e Centros de Educação Infantil (CEIs).

Outras medidas adotadas pela gestão municipal são os programas Mais Creches e o Bolsa Creche. O primeiro faz com que a Prefeitura pague às CEIs um valor médio mensal de R$ 726 por aluno, além disso estabelece que, dentro de um período de cinco anos, possa recompor a rede municipal de ensino, a fim de ter estrutura suficiente para atender a demanda de crianças sem vagas.

Já o Bolsa Creche oferece um valor de R$ 100 mensais para famílias com crianças entre 0 e 3 anos de idade sem vagas em creche e que estão em situação de vulnerabilidade. O benefício terá um limite de até três crianças por família e valerá até que a criança consiga uma vaga na Rede Municipal.