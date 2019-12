Filipe Catto se apresenta no CCJ nesta quinta (19)

Neste quinta-feira (19/12) Filipe Catto pisa no palco Centro Cultural da Juventude (CCJ) Ruth Cardoso para única apresentação. O show gratuito começa às 20h30 e promete apresentar a versatilidade do artista, com canções de MPB ao rock, passando pelo tango, bolero e jazz.

Além da capacidade vocal, o artista destaca-se pela performance no palco. Seu primeiro EP foi lançado em 2009 e desde lá saíram mais quatro discos. Catto chegou a ser indicado para vários prêmios como Trófeu APCA e Prêmio da Música Brasileira, além de suas músicas participarem de trilhas sonoras de novelas.

Filipe Catto no CCJ

Quando: 19 de dezembro, quinta-feira, às 20h30

Onde: CCJ – Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades

Entrada: Gratuita

Foto: Lorena Dini/divulgação