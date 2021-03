Fim da extensão de patentes pode deixar medicamentos para covid-19 até 40% mais barato

O caos sanitário instaurado no Brasil pela pandemia de Covid-19 evidenciou a necessidade do fim da extensão de patentes – medida que garantiria maior oferta e menor preço dos fármacos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Medicamentos hoje fundamentais no tratamento da doença, por fazerem parte do chamado kit intubação, teriam queda brusca no valor e poderiam ser produzidos em maior escala – o que resolveria o grave problema de escassez enfrentado no momento.