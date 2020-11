O fim de semana será de calor e tempo firme na cidade de São Paulo. Sem chuvas, o tempo deve permanecer seco e ensolarado.

No sábado (07), as temperaturas variam entre 12°C e 26°C. No domingo (08), ficam entre 15°C e 28°C.

Hoje, sexta-feira (06), o dia amanheceu com muitas nuvens e a temperatura média foi de 13°C, mas os termômetros devem marcar 24°C.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, as temperaturas na capital paulista estão em elevação.