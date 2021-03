Fim do verão e a busca pelo microagulhamento como aliado para tratar o Melasma

O Melasma é aquele assunto que vira e mexe aparece na roda de amigos, já que a maior parte da população sofre com as temidas manchinhas na pele, principalmente na área do rosto. E nesta época do ano, com o término do verão, o assunto volta à tona com tudo. Afinal, a exposição excessiva ao calor e ao sol potencializam seu surgimento. Além da relação com a radiação solar, componentes genéticos e hormonais são poderosos gatilhos para o surgimento das machinhas.

De acordo com Nanda Gama, CEO da Gamma Beauty, principal referencial nacional em micropigmentação, o aparecimento do Melasma não precisa ser um transtorno, muito menos afetar a autoestima. Isso porque, o mercado oferece diversos tratamentos e protocolos que prometem ajudar nestes casos, como o microagulhamento.

“É a aplicação de microagulhas na pele, com o objetivo de estimular as células e restaurar a pele danificada, a deixando mais viçosa. Mesmo não sendo um procedimento tão invasivo, o resultado é positivo no clareamento de manchas de pele, uniformização de tom, cicatrizes e na redução do temido Melasma”. Mas não precisa se assustar: “Antes do tratamento, a pele é preparada e recebe um anestésico”, explica Nanda.

Não é só a pele do rosto que sofre

Nanda orienta que não é só a pele do resto que precisa de atenção especial no pós-verão. Os lábios não devem ser esquecidos, já que a sua pele é mais delicada e a exposição ao calor os deixam ressecados. Sendo assim, o microagulhamento se torna um grande aliado.

“As mulheres se queixam muito dos lábios ressecados e desidratados. O microagulhamento com ácido hialurônico vem para revitalizar não somente a cor natural, mas também a estrutura da mucosa, deixando os lábios mais homogêneos e cuidados”, explica.

Aproveitando o pós-verão

Com os raios solares aparecendo em menor intensidade, o outono é um ótimo período para tratamentos e procedimentos estéticos, como a micropigmentação de sobrancelha e lábios.

Segundo a empresária, criadora da Gamma Beauty, uma das grandes tendências para o período, é apostar na naturalidade:

“A busca por tratamentos não invasivos está cada vez maior. Seja na micropigmentação em lábios, sobrancelhas, facial ou corporal, está ocorrendo uma conscientização de quererem manter o aspecto natural. As pessoas estão se preocupando mais com a sua beleza, isso é óbvio, mas não somente com isso. Querem tratamentos que englobem saúde e prevenção, respeitando sua particularidade”, revelou.