Financiamentos de veículos crescem 116% em abril em comparação com 2020

De acordo com dados da B3, as vendas financiadas de veículos em abril de 2021 somaram 467 mil unidades, entre novas e usadas. O número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o País, representa aumento de 116,1% se comparado a abril de 2020, quando os financiamentos de veículos somaram 216 mil unidades.

“Em abril de 2020, estávamos no início da pandemia do coronavírus e, naquele mês, devido às incertezas do mercado e maior restrição às atividades do varejo, os financiamentos de veículos apresentaram uma queda significativa. Em abril de 2021, percebemos mais uma vez a tendência já observada nos últimos meses de aumento de financiamentos de veículos usados, principalmente para autos leves com maior tempo de uso”, explica Tatiana Masumoto Costa, superintendente de Planejamento da B3.

As vendas a crédito de autos leves usados, com tempo de uso entre 9 e 12 anos, aumentaram 148,3% em comparação a abril de 2020. Já os financiamentos de autos com mais de 12 anos de uso aumentaram 204,5% comparado ao mesmo período.

Em comparação a março de 2021, o número total de financiamentos de veículos apresentou redução de 5,6%. A queda tem relação com a quantidade de dias úteis: o mês de abril registrou três a menos do que março. Comparando a quantidade de financiamentos por dia útil, houve aumento de 8,6% nos financiamentos em abril em relação a março.