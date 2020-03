Fitoenergética pode ajudar a repor as energias dos foliões

Depois de quase um mês de festa, o Carnaval finalmente chegou ao fim, e, com isso, está na hora de repor as energias físicas e mentais gastas durante a folia, e assim focar no resto do ano.

Uma forma colocar seu corpo e mente em dia é usar a Fitoenergética. Aliás, você já ouviu falar dessa técnica? Segundo o Ministério da Saúde, a prática faz parte de um conjunto de recursos terapêuticos não convencionais que ajudam na saúde e bem-estar da pessoa.

A Fitoenergética é uma técnica que está dentro da Fitoterapia, que trabalha com plantas medicinais. A prática consiste em utilizar a energia vital das plantas para promover a saúde, o equilíbrio e o bem-estar do paciente.

Segundo a escritora, professora e especialista em Fitoenergética, Patrícia Cândido, para realizar a Fitoenergética podem usar tanto folhas como flores, frutos, raízes, caules e, até mesmo, sementes para fazer os compostos energéticos. Cada formato e combinação possui algum tipo de finalidade.

Para ajudar a recuperar as energias depois da folia, a escritora revela que uma das melhores ervas é o louro.De acordo com Patrícia, basta pegar a folha fresca ou desidratada e colocar no bolso. “O louro tem o poder de afastar as energias densas, por isso ajuda a purificar sua energia e mantê-la equilibrada, no lugar que você estiver”, ensina Patrícia.

Atualmente, existem 118 plantas catalogadas com suas funções fitoenergéticas, a partir de uma ampla pesquisa feita por ela e pelo químico Bruno Gimenes, que são apresentadas no Livro Fitoenergética, um estudo inédito no Brasil iniciado em 2002.