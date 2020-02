Flávia Styllos: a beleza ao seu alcance

Flávia Styllos é especialista em alongamento de cabelo, prótese e manutenção capilar, possibilitando transformações e aumentando sua auto estima de modo seguro e natural.

O que chama a atenção na Flávia Styllos é que o espaço de beleza é um dos únicos na São Paulo que oferece todas as técnicas de alongamento capilar, luzes, permanente afro, tranças braids box, dreadlock e entre outros tipos de penteado. Por conta dessa variedade, não é a toa que moradores de todo canto de São Paulo estão conhecendo, gostando do serviço e se tornando novos clientes.

A missão da Flávia Styllos é ser a referência de beleza na zona norte. A fama que o espaço tem ganhado não é a toa, isso porque a Flávia Styllos conta com todos os tipos de tratamento estético e de cabelo, que vão desde bronzeamento de pele, micropigmentação das sobrancelhas fio a fio, unhas em gel, depilação (masc./fem.), química em geral e muitos outros, sempre com produtos originais e de ótima qualidade.

Como se não bastasse, a Flávia Styllos ainda oferece às clientes serviços exclusivos, como o Dia da Noiva e Debutante, no qual proporciona um dia bem especial e relaxante, com banho de hidromassagem, ofurô e serviços estéticos, como a prova de penteado e maquiagem, manicure e pedicure, massagem relaxante, drenagem linfática, depilação completa, hidratação capilar, higienização de pele, designer de sobrancelhas (henna), café da manhã, almoço e assessoria completa na vestimenta.

Esses serviços também podem ser feitos no local da cerimônia ou festa, basta agendar que a Flávia Styllos leva sua equipe até o local.

Em fevereiro o espaço de beleza completa um ano neste novo endereço. A unidade conta com novas instalações criadas para melhor atender os clientes. A Flávia Styllos está no ramo de tratamento e serviços de beleza a mais duas décadas. Além disso, ela conta com uma equipe qualificada, com experiência em estética e tratamentos de beleza, e tudo que se precisa para você sair se sentindo linda e realizada.

Flávia Styllos

Endereço: Rua Dom Luís Felipe de Orleans, 696 – Vila Maria Baixa

Funcionamento: De segunda-feira a sábado, das 9h às 19h

Telefone: 3774-4376 ou 9.6553-0716 (whatsapp)

Atendimento: Preferencialmente com hora marcada

*Aceita cartão de débito e crédito

Fotos: Arquivo Pessoal/Divulgação