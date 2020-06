Flexibilização da quarentena não ajudou o comércio na 1º quinzena de junho

No dia 1º de junho, o Governo de São Paulo iniciou uma nova fase da quarentena pelo Estado, chamada de “quarentena inteligente”. A nova etapa permite a reabertura de alguns serviços em regiões do Estado, entre elas a capital paulista.

Fechados desde o inicio da quarentena, decretada no dia 24 de março, a Prefeitura de São Paulo permitiu a reabertura gradual de serviços como o comércio de ruas, shoppings, concessionárias e escritórios, no entanto, todos devem funcionar com capacidade e horário reduzidos.

Mesmo com a reabertura, o Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) revela que as vendas do comércio paulistano registraram uma queda média de 69% na primeira quinzena de junho quando comparado com o mesmo período de 2019.

A mesma pesquisa indica que o movimento de vendas a prazo caiu 56,5% na comparação anual, enquanto as vendas à vista recuaram 81,4%. No entanto, se compararmos com as vendas da primeira quinzena do mês passado, o resultado das vendas à vista tiveram aumento de 16,3%, e de 9,4% nas vendas a prazo.

Havia uma expectativa entre os comerciantes que as vendas pudessem crescer em razão das vendas do Dia dos Namorados.

“O consumidor empobreceu. Profissionais liberais, empregados CLT e informais perderam renda e estão consumindo suas reservas ou se endividando. Com a reabertura ou não do comércio, levará tempo até o consumidor recompor seu orçamento”, diz Marcel Solimeo, economista da ACSP.

Quarentena Inteligente

Anunciada em 27 de maio pelo governador de São Paulo, João Doria, o programa Plano São Paulo divide a quarentena em 5 fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”.

A capital paulista está localizada da “fase laranja”, o que permite a reabertura de alguns setores. No entanto, a gestão municipal apenas permitiu a reabertura dos serviços mediante a apresentação protocolos de higiene e distanciamento social.