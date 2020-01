Fluxo de água em obra do Rodoanel Norte preocupa moradores do entorno

Um vídeo compartilhado nas redes sociais no inicio desta semana chegou à nossa redação registrando uma “queda d’água” em meio as obras paradas do Rodoanel Norte. A gravação gerou muita preocupação dos moradores da região, pois, segundo o denunciante, a barragem usada para conter a água pluvial corre “risco de rompimento”.

O denunciante também declarou que em abril do ano passado houve uma situação semelhante, no qual a contenção da água pluvial de dentro das obras do Rodoanel não segurou o fluxo de água e resultou: “muita lama e muita água desceu [sic] pela rua inundando toda nossa residência”.

A contenção registrada fica na rua Luís Carlos Gentile de Laet, próximo ao Horto Florestal. Em nota, a Dersa respondeu que “não houve rompimento de contenções de água pluvial no local. O aumento de fluxo é ocasionado pela chuva forte” e destaca: “não foi provocado pela obra”.

O órgão ainda destacou que, para a retomada do Rodoanel Norte, foi contratado o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para a realização de um estudo sobre as obras. Segundo a Dersa: “O Estudo do ITP está em fase final e deve ser entregue até janeiro de 2020”.