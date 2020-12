Fórmula 1: neto de Emerson Fittipaldi substituirá Grosjean na próxima corrida

A equipe Haas anunciou nesta segunda-feira (30) que o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi será o substituto de Romain Grosjean na próxima etapa do ano, o GP de Sakhir. O piloto francês não terá condições de pilotar porque feriu as mãos em um acidente no último domingo, quando seu carro pegou fogo após uma batida.

Pietro é neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, e atua como piloto reserva da Haas há dois anos. Ele será o 32º brasileiro a disputar um Grande Prêmio de Fórmula 1.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, explicou a decisão de escolher Fittipaldi para missão de substituir Grosjean

“Depois que foi decidido que a melhor coisa para Romain era perder pelo menos uma corrida, a escolha de colocar Pietro no carro foi bem fácil. Pietro está familiarizado com o carro pelo fato de estar com a equipe nas últimas duas temporadas como piloto reserva e de testes. É a coisa certa a fazer e é obviamente uma boa oportunidade para ele, que tem sido paciente e sempre esteve preparado. Agora ela chegou. É por isso que o queremos no carro e tenho certeza que ele fará um bom trabalho. É muito complicado ser chamado no último minuto, mas como eu disse, acho que é a coisa certa a fazer pelo time”

O piloto brasileiro também falou sobre sua estreia na Fórmula 1:

“O mais importante de tudo é que Romain está seguro e bem. Estamos todos felizes que os ferimentos tenham sido leves após um acidente assustador. Claro que não é circunstância ideal para estrear na F1, mas sou extremamente grato ao Gene Haas e Gunther Steiner por me colocarem no carro neste fim de semana. Tenho acompanhado o time durante muito tempo nessa temporada, tanto nas pistas do calendário quanto no simulador, então estou familiarizado com a forma que o time opera durante um Grande Prêmio. Será incrível poder largar pela primeira vez na F1. Darei meu máximo e já estou ansioso para o primeiro treino livre na próxima sexta-feira”, disse.