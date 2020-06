Frota de ônibus em São Paulo sobe para 92% a partir de hoje (10)

A partir de hoje (10), quarta-feira, a frota de ônibus da cidade e São Paulo irá circular com 92,31% de sua capacidade. A decisão inclui mais 1.705 veículos na frota que vinha circulando, de forma reduzida, na capital paulista em razão da pandemia do coronavírus (covid-19). Com isso, o número de carros passará a ser de 11.828.

A decisão acontece um dia após a Defensoria Pública e Ministério Público (MP) de São Paulo solicitarem medidas para evitar aglomeração de passageiro a fim de evitar o contagio do vírus. Além da SPTrans, os dois órgãos de justiça enviaram esse pedido para EMTU, Metrô, CPTM e para as secretárias municipal e estadual de transporte.

Em nota enviada à imprensa, o MP e a Defensoria destaca que a flexibilização da quarentena adotada em São Paulo, no qual permite a reabertura parcial de comércio de rua e de shoppings, irá elear o número de passageiros.

Vale destacar que desde segunda-feira (8), a Prefeitura vem orientando para que as viagens no transporte público ocorra somente com os passageiros sentados nos bancos, no entanto, nos últimos dois dias houveram registros de viagens acontecendo com passageiros em pé no ônibus, não respeitando a recomendação.

A gestão municipal estabeleceu o escalonamento na entrada e saída dos trabalhadores dos comércios e serviços autorizados a funcionar novamente. Essa é uma outra medida que pode servir para evitar aglomerações.