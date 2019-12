Frozen 2 estreia no Brasil na primeira semana de janeiro

Frozen volta às telonas com o desafio de igualar o sucesso mundial do primeiro filme. Porém, ao que tudo indica, a nova animação, que estreia no dia 2 de janeiro de 2020, promete ser um dos maiores lançamentos da Disney.

Isso porque “Frozen 2: O Reino de Gelo” já é considerada uma das maiores bilheterias mundiais de um filme de animação. Nos Estados Unidos as bilheterias superaram a quantia de 127 milhões de dólares, e no resto do mundo, o filme já atingiu a marca de 350 milhões de dólares.

Mas o sucesso do filme não se mede apenas nas bilheterias. Vale lembrar que a febre de Frozen só foi possível graças a música ‘chiclete’ Let it go, cantada mundo a fora e traduzida em 41 línguas diferentes, inclusive sendo premiada como “melhor canção original” pela Academia.

No entanto, não é só de boa música que o filme deve se destacar. Neste novo capítulo da saga ‘congelante’, as duas protagonistas Elsa e Anna voltam à infância e descobrem uma história do seu pai de quando ainda era príncipe de Arendelle.

De acordo com a sinopse, o pai das meninas conta para elas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

O segundo filme promete um roteiro mais elaborado, no qual os personagens terão que investigar as origens dos poderes de Elsa, além de proporcionar cenas de flashbacks, que mostrará as protagonistas convivendo com a família, algo que faltou no primeiro filme.

A história se passa seis anos depois do primeiro filme e, assim como parte do público, a trama parece ter ficado mais madura, isso porque, apesar de envolver ainda mais misticismo e magia, a proposta da nova animação será a de descobrir o que é o mundo de Frozen, qual o significado dos poderes e por que os pais de Elsa e Anna morreram.

A Disney aposta numa trama mais madura e sombria para conquistar o público neste segundo filme de Frozen, por isso vale a pena ir ao cinema e conferir qual é o passado das irmãs e o que o futuro reserva para elas!