Fundação CASA promove concurso de beleza negra

No mês de celebração da consciência negra, como estratégia de resgate da autoestima e valorização da ascendência africana, 15 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no CASA Feminino Bom Retiro participam do 1º Concurso de Beleza do centro socioeducativo, localizado na cidade de São Paulo.

O evento acontece nesta sexta-feira (27), às 14h, no bairro do Bom Retiro. Das adolescentes em atendimento na última quarta-feira (25), 69,2% se autodeclaram pardas ou pretas.

O concurso contará com desfile das jovens, que poderão utilizar ou roupa de gala ou mais casual – conforme o próprio desejo – e apresentação de cada participante, cujas fichas descritivas com a respectiva caraterística marcante foram elaboradas pelas próprias adolescentes.

O júri, que escolherá a miss beleza negra, será formado por servidores de diferentes áreas do centro socioeducativo e uma adolescente, representando o voto das jovens em internação. Também haverá apresentação de dança de outras adolescentes da internação.

Ao longo do mês de novembro, todos os centros socioeducativos da Fundação CASA no Estado promoveram atividades reflexivas e de resgate sobre a trajetória dos negros, em geral, discutindo questões como preconceito, discriminação e racismo estrutural. O Dia da Consciência Negra foi celebrado no último dia 20.