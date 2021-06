Fundação Espírita André Luiz realizará Evento Online sobre saúde mental na pandemia

Se você deseja encontrar respostas que lhe ajudem a lidar melhor com as suas emoções e situações de sofrimento mental, traçando caminhos possíveis para uma vida com mais qualidade e saúde, a Fundação Espírita André Luiz convida você a participar do evento online: Doenças Mentais: As Causas Espirituais e o Efeito da Pandemia, no dia 24 de junho.

Neste evento exclusivo e gratuito, o psiquiatra e comunicador da Rádio Boa Nova, Aldeniz Leite compartilhará sua ampla experiência com o público sobre a saúde mental sob o prisma abrangente da psiquiatria e espiritualidade, abordando causas, consequências e tratamentos.

Aldeniz Leite é psiquiatra especializado em saúde mental e a causalidade espiritual dos transtornos psiquiátricos e há mais de 15 anos se dedica à Logoterapia e Análise Existencial, ajudando as pessoas a encontrarem o seu sentido existencial. Apresentador do programa Jesus e o Logos; no qual aborda os aspectos doutrinários do Espiritismo e a Logoterapia que foi criada por Viktor Frankl – médico psiquiatra austríaco. A logoterapia explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência.

Vai ao ar toda quinta feira às 11h , pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior.

O que são as doenças mentais e o que pode causar esses transtornos? Quais são os impactos da pandemia na saúde mental? Quais profissionais podem auxiliar no tratamento? Qual a relação do aspecto espiritual com as doenças mentais?

Os impactos da pandemia na saúde mental

Pesquisas científicas evidenciam o aumento dos transtornos psíquicos e o sofrimento psicológico em meio ao momento tão difícil que vivenciamos agravado com a pandemia de Covid-19, causando muitos danos à saúde. Fatores que ocorrem em consequência do confinamento, estresse, medo da doença, preocupação, situações de conflitos familiares, insegurança e outras questões que afetam diretamente a saúde mental da população.

Em relação ao crescimento ao número de casos referentes a transtornos em decorrência da pandemia, explica o psiquiatra e comunicador da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, Aldeniz Leite, que saúde mental na questão da pandemia, representa o que se chama de quarta onda, pois os sintomas de estresse pós- traumático se tornaram muito evidentes na atualidade, podendo se estender por mais tempo entre os sobreviventes da Covid-19, especialmente entre aqueles que passaram por situações mais graves.

Se você sente que a sua vida está abalada diante de tantos desafios e deseja descobrir novos caminhos para melhorar sua saúde mental e espiritual, essa é a sua oportunidade. Lembramos que o evento não será gravado, nem reprisado após a data.

Tema: Doenças Mentais: As Causas Espirituais e o Efeito da Pandemia

Data: 24/06/2021

Horário: 20h

Palestrante: Aldeniz Leite

Faça já sua inscrição: https://bit.ly/ InscriçãoeventoFEAL