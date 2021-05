Fundação Paulistana inicia mês do trabalho com abertura de mais de 300 vagas em cursos gratuitos de tecnologia

A Fundação Paulistana, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura, começa o “Mês do Trabalho” com a abertura de inscrições para o novo ciclo dos cursos profissionalizantes gratuitos StarTI, para os que pretendem trabalhar no universo da tecnologia e dos computadores.

“O setor de tecnologia é um dos que tem mais demanda por mão de obra qualificada e encontra poucos profissionais capacitados no mercado. Por isso, é uma área de alta empregabilidade e que oferece ganhos elevados. Além disso, os cursos são de nível técnico, podendo ser feitos por pessoas que tenham o ensino médio, sendo uma ótima opção para gerar renda rapidamente”, afirma Aline Cardoso, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

As aulas são ministradas em três unidades do Instituto da Oportunidade Social, na Zona Norte, em Santana, e também na Zona Sul, nos bairros Jardim Ângela e Santo Amaro.

“Os jovens, principalmente das periferias, são os que mais encontram dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Por isso, a importância de cursos como esse, que buscam reduzir as desigualdades”, pontua Maria Eugênia Ruiz Gumiel, diretora geral da Fundação Paulistana.

A turma de 336 alunos que começou as aulas em março conclui o ciclo no próximo dia 27. Para o segundo grupo, que vai de 31 de maio a 30 de julho, são mais 336 vagas para jovens de 15 a 29 anos, divididas em turmas nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h. Há ainda a possiblidade de grupos no horário 18h às 22h. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até a data de início do curso ou o preenchimento de todas as vagas no link www.ios.org.br/inscricao

Atividades profissionalizantes

Os cursos têm carga horária de 160 horas e começam em 31 de maio. Os alunos que escolherem Introdução à Programação Web vão aprender sobre desenvolvimento de sites com aplicação Web Front End, funcionamento das telecomunicações, protocolos de fluxo de dados na internet e utilização de linguagens HTML5 e CSS3.

Já Montagem e Manutenção de Computadores prepara para atuação como técnico de Tecnologia da Informação (TI), com aulas sobre o funcionamento de componentes internos de computadores, sistemas operacionais e aplicação de diagnósticos e solução de problemas.

O curso para trabalhar na plataforma ZenDesk será ministrado exclusivamente na unidade de Santana, na Zona Norte. Os alunos irão aprender sobre a plataforma de atendimento e interação com o cliente, com aulas que incluem definição de perfil de consumidores e utilização de ferramentas específicas.

As inscrições devem ser feitas pelo link www.ios.org.br/inscricao e dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail inscricoes@ios.org.br ou WhatsApp (11) 97343-9010.

Serviço:

Instituto da Oportunidade Social

Unidade Santana

Avenida Gen. Ataliba Leonel, 245 – Santana, São Paulo/SP

Unidade Santo Amaro

Rua Cel. Luís Barroso, 455 – Santo Amaro, São Paulo/SP

Unidade Jardim Ângela

Rua Luiz Baldinato, 09 – Jardim Santa Regina, São Paulo/SP