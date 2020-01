Fundo de Quintal faz show gratuito no Horto Florestal no domingo (26)

No domingo (26/01), o Horto Florestal celebra o aniversário da cidade de São Paulo (25/01) e convida o grupo de pagode Fundo de Quintal para uma apresentação especial. Além do show o evento contará com atrações esportivas e culturais, feira de gastronomia e artesanato e oficinas sobre sustentabilidade. A festa começa às 9h e a entrada é gratuita.

O Fundo de Quintal surgiu no dia 20 de janeiro no final da década de 1970 dentro do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, em Ramos, subúrbio da região da Leopoldina, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira formação do conjunto de samba tinha Almir Guineto, Bira Presidente, Jorge Aragão, Neoci (filho do célebre compositor João da Baiana), Sereno, Sombrinha e Ubirany.

Aniversário de São Paulo no Horto Florestal

Quando: 26 de janeiro, domingo, às 9h

Onde: Rua do Horto, 931

Entrada: Gratuita

Foto: divulgação