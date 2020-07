Garoto que encontra dedo humano em esfiha na Zona Norte deve ser indenizado, diz Idec

No último sábado (11), um adolescente de 14 anos registrou um caso que chamou atenção todos: um pedaço de dedo foi encontrado dentro de uma esfiha em uma lanchonete na Zona Norte de São Paulo. O episódio repercutiu na internet e despertou críticas contra o estabelecimento.

Em razão do ocorrido, o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) revelou que a lanchonete deve pagar uma indenização ao garoto que encontrou o dedo em sua comida. Segundo relato do adolescente, ele chegou a colocar o pedaço de dedo na boca.

Em nota, o coordenador da área jurídica do Idec, Christian Printes, diz: “O consumidor não só pode, como deve pedir indenização. A presença de ‘corpos estranhos’ em alimentos é tema recorrente no Poder Judiciário, tendo chegado ao Superior Tribunal de Justiça em muitos casos. Fato é que, apesar de ter ocorrido o acidente de trabalho com o funcionário da esfiharia, houve quebra do dever de cuidado, anexo à relação de consumo, o que gerou um risco à saúde e segurança do consumidor”.

O dedo encontrado é de um dos cozinheiros da lanchonete. Sem se identificar, o cozinheiro revelou que feriu seu dedo enquanto cortava calabresa e limpava o equipamento. Segundo seu relato, antes de ir para o hospital, ele procurou, mas não achou, parte de seu dedo.

Para o jurista da Idec, o alimento deveria ter sido descartado na produção assim que os responsáveis soubessem do episódio, antes de ser oferecido aos clientes. “A presença de dedo humano dentro do alimento torna o produto totalmente impróprio ao consumo. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é claro nestes tipos de situação em garantir a responsabilização do fornecedor e de garantir a justa indenização”.

Por fim, Printes revela que é possível cobrar indenização sobre:

O valor pago do alimento;

Os custos das despesas médicas relacionadas diretamente ao problema; e

Danos morais.

Neste último item, o jurista ainda complementa: “E esse efeito se agrava, pelo fato do consumidor ser hipervulnerável, uma criança, que teve uma experiência, sem sombra de dúvidas, traumática”.

