GCM faz apreensão de maquinas caça-níquel no Jaçanã

Na última segunda-feira (13), os agentes da Base de Defesa Ambiental Cantareira apreenderam três máquinas caça-níquel em um bar na rua Guajarás, no bairro do Jaçanã. A proprietária do comércio foi conduzida ao 73º Distrito Policial.

Os agentes chegaram até o estabelecimento por meio de uma denúncia anônima no qual alertava que aves estavam sendo mantidas em cativeiro. Ao chegar no local foram encontradas as máquinas, o que gerou a apreensão dos equipamentos de jogos.

Foto: Polícia Federal / Divulgação