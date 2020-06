GCM promove ações no Tremembé em defesa ao meio ambiente

Na última quinta-feira (11), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) flagrou uma pessoa iniciando obra às margens do córrego da região, durante um patrulhamento na rua Liberdade, próximo ao Horto Florestal.

Por conta do flagrante, o homem foi levado à delegacia, no entanto, segundo informação da GCM, pessoas próximas do ocorrido agiram para evitar a condução do homem. Em razão disso, o autor do crime ambiental e as pessoas foram conduzidas ao 20° Distrito Policial.

Soltura de pássaro

Durante patrulhamento pela Rua Luís Inácio, no Tremembé, neste fim de semana, guardas do GCM avistaram um homem com uma gaiola, com pássaro silvestre, em condições de maus tratos: sem água e nenhum tipo de alimentação.

Segundo o que foi relato pelas autoridades, o rapaz não possuía a documentação para manter o animal em cativeiro. Em razão disso a ave foi encaminhada ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), no Parque Anhanguera, onde permaneceu sob cuidados veterinários. O caso foi encaminhado ao 20°DP, Água Fria.

Foto: Leon Rodrigues/SECOM