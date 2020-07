GCMs ofendidos por desembargador ganham medalha por conduta exemplar

Nesta segunda-feira (20), os guardas civis metropolitanos (GCM) Cícero Hilário e Roberto Guilhermino receberam do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), uma medalha por conduta exemplar. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura.

A homenagem ocorreu em razão do episódio que viralizou no fim de semana. Na ocasião, os dois agentes abordaram o desembargador Eduardo Siqueira que caminhava na praia sem a máscara. Ao ser abordado, o desembargador ofendeu os GCMs, que aplicaram uma multa por estar o item de proteção.

Em um dos momentos, o desembargador tenta intimidá-los alegando que conhece o secretário de Segurança e chega a telefonar pra ele, o que foi desmentido pelo secretário Sérgio Del Bel. No fim do ocorrido, Siqueira recebe a multa, mas a rasga e joga no chão.

Por conta da postura dos dois agentes em relação ao episódio, a administração municipal decidiu por entregar a medalha em homenagem aos serviço prestado pelos guardas.

Além do prefeito, participaram o secretário municipal de Segurança, Sérgio Del Bel, e integrantes do comando da Guarda Municipal. A homenagem também contou com a presença da família dos guardas, que estava bastante emocionada. A prefeitura de Santos reiterou agradecimento e apoio incondicional à conduta dos profissionais.

Foto: Susan Hortas/Prefeitura de Santos