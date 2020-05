Gilberto Dimenstein morre hoje vítima de câncer de pâncreas

Na manhã desta sexta-feira (29), o escritor, jornalista e fundador do site Catraca Livre, Gilberto Dimenstein, morreu aos 63 anos vítima de câncer de pâncreas. A doença foi diagnosticada ano passado e o jornalista estava escrevendo um livro sobre essa experiência.

Lembrado pela atuação na defesa da liberdade de imprensa, das minorias e dos mais vulneráveis. Ao longo de sua carreira passou por veículos importantes, como a CBN, O Globo, Correio Braziliense, Última Hora, Veja, e Folha de São Paulo, onde escreveu por 28 anos.

O jornalista escreveu 10 livros e reportagens premiadas, especialmente os prêmios Esso (em duas ocasiões) e o prêmio Jabuti por conta do livro de não-ficção, com a obra O Cidadão de Papel, que aborda os direitos da criança e do adolescente e sua aplicação na sociedade brasileira.

Dimenstein ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos junto com Paulo de Evaristo Arns, o Prêmio Criança e Paz, do Unicef, Menção Honrosa do Prêmio Maria Moors Cabot, da Faculdade de Jornalismo de Columbia, em Nova York.

Foi fundador da ANDI – Comunicação e Direitos e do site Catraca Livre.