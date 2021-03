Governador anuncia novas medidas restritivas contra a covid-19 em SP

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 11, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, a ampliação de novas medidas restritivas para tentar frear os casos de contaminações e de mortes por covid-19 no estado de São Paulo. Entre as mudanças, está a proibição de eventos esportivos profissionais, cultos e missas em igrejas.

Além disso, o estado passará a adotar toque de recolher das 20h às 5h. O governo, no entanto, ainda não esclareceu no que ele se diferencia do toque de restrição, que já está em vigor, apenas adiantou que a fiscalização será ampliada.

As regras da chamada “fase emergencial” vão começam a valer na segunda-feira, 15, e valem até 30 de março.

As escolas estaduais também sofrerão mudanças, com adiantamento de férias por 15 dias. Já as escolas municipais e particulares terão autonomia para decidir se fecham ou não.