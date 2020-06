Governo Bolsonaro é marcado por omissões e desinformação

O mais recente episódio do governo Bolsonaro em omitir ou gerar alguma confusão com os dados oficiais não é novidade. Um dia após registrar recorde de mortes por coronavírus (covid-19) em apenas 24h, o painel que mostrava o avanço da doença no país foi retirado do ar.

No último domingo (7), o Governo Federal disponibilizou um novo painel que no mesmo dia divulgou dois balanços diferentes. Por volta das 20h30 ele havia contabilizado 1.382 mortes, o maior número aos domingo, pois aos fins de semana os equipamentos de saúde trabalham com uma equipe reduzida. Porém, às 22h (1h30 depois) foi divulgado um novo balanço com 525 óbitos, uma diferença de 857 vítimas.

Além do formato, o novo painel também sofreu quatro alterações, são elas:

O número acumulado de contaminados e mortes desde o inicio da pandemia deixaram de ser divulgado;

Os coeficientes de incidência de contaminação e de mortes, ou taxa de infecção por 100 mil habitantes em cada estado, não estão mais no site;

A taxa de letalidade da Covid-19 também não é mais divulgado;

A ferramenta de download dos dados não existe mais.

Em razão desta confusão nos dados oficiais, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne gestores dos 26 estados e Distrito Federal, decidiram lançar portal “paralelo” ao do Ministério da Saúde para divulgar o avanço do vírus. Neste novo portal os dados serão atualizados diariamente às 17h, para conhecer clique aqui.

Desde o inicio da pandemia, o governo federal vem alterando a forma de divulgação dos dados da pandemia, confira:

Desde o final do mês de maio o governo federal tem dado maior destaque a quantidade de pessoas recuperadas da Covid-19 ao invés da quantidade de mortes pela doença;

A redução de frequências das entrevistas coletivas coletivas;

A ausência do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello das entrevistas;

No inicio da pandemia a divulgação dos dados oficiais eram Às 17h, depois passou às 19h, e na última quarta-feira (3) é divulgada às 22h.

Neste último item, ao ser questionado por jornalistas, Bolsonaro respondeu: “Acabou a matéria no Jornal Nacional [da TV Globo]”.

Meio Ambiente

O Brasil vem sendo questionado internacionalmente pela falta de combate ao desmatamento na Amazônia. Na ocasião, o presidente francês, Emmanuel Macron, criticou a postura do presidente brasileiro e falou que a “Amazônia é nosso bem comum”.

Toda esse debate começou após satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrarem que houve um aumento de 88% no número de incêndios em 2019, quando comparados ao ano de 2018.

O presidente e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entraram em confronto com o órgão de pesquisa, o que resultou na exoneração do diretor do Inpe, Ricardo Galvão.

A atitude foi duramente criticada por diversos setores, o professor Pedro Luiz Côrtes, da Escola de Comunicação e Artes (ECA) e do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) alegou: “Em vez de lidar com o problema, o presidente Bolsonaro tentou eliminar quem divulga os dados. Isso é muito preocupante, pois pode ser a antessala de uma censura, ou da substituição de um sistema que funciona”.

Além da demissão, a Pasta do Meio Ambiente mudou a forma de monitoramento do desmatamento do país.

Outro membro do governo que criticou a divulgação dos dados sobre o desmatamento do país foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, segundo ele, a divulgação “prejudicam muito a imagem do Brasil”.

Menor participação da sociedade

Em julho de 2019, o presidente Bolsonaro declarou que pretende extinguir “a grande maioria dos conselhos” formados por representantes do governo e da sociedade civil.

O caso que mais chamou a atenção foi o do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), no qual o decreto reduziu de 96 para 23 membros titulares. Com isso, a sociedade civil, que contava com 22 vagas, agora são apenas 4. A redução aconteceu um pouco antes do conflito entre o governo Bolsonaro com o Inpe.

Outros conselhos que sofreram com a redução da participação da sociedade civil foram:

O Conselho Superior do Cinema , que reduziu pela metade a participação de representantes da indústria cinematográfica;

, que reduziu pela metade a participação de representantes da indústria cinematográfica; O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) . Que também foi proibido de tornar as discussões públicas sem autorização prévia; e

. Que também foi proibido de tornar as discussões públicas sem autorização prévia; e O Conselho Consultivo do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), que foi extinto.

Em setembro de 2019 houve uma tentativa cassar o mandato de todos os conselheiros do Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), além de alterar a regra de seleção dos membros do órgão, passando de eleição entre a sociedade civil para processo seletivo

Após pressão de setores da sociedade e do movimento da infância, em dezembro do ano passado o ministro do Supremo Tribunal federal (STF), Luís Roberto Barroso, restabeleceu o mandato de antigos conselheiros.

Lei de Acesso a Informação

Na segunda-feira (8), o jornal O Globo revelou que a Controladoria-Geral da União (CGU) restringiu o acesso a documentos solicitados por meio da Lei de Acesso a Informação.

A partir disso, pareceres jurídicos elaborados pelos ministérios que forem enviados como recomendação à Presidência da República na sanção ou veto de projetos aprovados no Congresso serão considerados sigilosos.

A primeira vez que o governo Bolsonaro tentou limitar o acesso a informação foi logo no primeiro mês da gestão, quando um decreto assinado vice-presidente, Hamilton Mourão, ampliou a possibilidade de servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas classifiquem dados públicos como “sigiloso” e “ultrassecreto”. O decreto foi derrubado pelo Congresso.

Já no inicio da pandemia, em março deste ano, o presidente Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que desobrigava órgãos públicos a responderem a pedidos de informação. A decisão foi suspensa pelo STF.

“Assuntos sensíveis”

Em entrevista ao portal Ponte, o policial rodoviário federal, Fernando Cesar Borba de Oliveira, que trabalhava na assessoria de imprensa da instituição, revelou que os “superiores” passaram a controlar as informações dos órgãos públicos repassadas à sociedade.

Um dos exemplos citados na entrevista foi o aumento no número de mortes nas rodovias no ano de 2019. Segundo Oliveira, o crescimento está relacionado com o desligamento dos radares portáteis da Policia Rodoviária Federal (PFR) durante quatro meses. A flexibilização da fiscalização de trânsito é uma das bandeiras do presidente Bolsonaro.

Na entrevista o policial destaca que não tem evidência que o próprio presidente determinava o que seria divulgado, no entanto, Oliveira argumenta: “Das duas uma: ou por algum tipo de interferência externa mesmo, ou por autocensura, medo de desagradá-lo”.