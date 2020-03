Governo Bolsonaro libera funcionamento de igrejas e lotéricas em meio a pandemia

Nesta quinta-feira (26) foi publicado um decreto pelo governo Bolsonaro (Sem Partido), no qual inclui templos religiosos e lotéricas como atividades essenciais à sociedade. Por conta dessa alteração, as igrejas poderão manter as portas abertas mesmo durante o confinamento imposto pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O novo texto atualiza o decreto publicado no dia 20 de março, que estabelece regras “sobre o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais”. A lista inicial incluía serviços de saúde, assistência social, segurança pública e privada, defesa, transporte, telecomunicações, internet, call center, água, esgoto, energia elétrica, entre outros.

Com a edição do presidente Bolsonaro, os serviços de lotéricas e atividades religiosas de qualquer natureza foram incluídas, desde que obedecidas as determinações do Ministério da Saúde.

Funcionamento das igrejas

Desde que foi adotado as recomendações de isolamento, a Arquidiocese de São Paulo vem realizando missas a portas fechadas e pela internet. Segundo a entidade, as missas presididas por Dom Odilo são transmitidas diariamente, às 7h, pela rádio 9 de Julho e pela página da Arquidiocese no Facebook.

Mas há líderes religiosos que vão na contramão das recomendações de isolamento. O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, criticou duramente o pedido de fechamento dos templos religiosos. No entanto, por conta da pressão também dos fiéis, o pastor encerrou cultos nas localidades que foram decretado estado de emergência.

O bispo Edir Macedo também se recusa a interromper os cultos presenciais pelo país, afirmando que o Covid-19 é inofensivo e trata-se de “mais uma tática de Satanás”.