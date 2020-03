Governo criar canal no Telegram para combater Fake News sobre o novo coronavírus

Para combater a onda de fake news que estão se espalhando nas redes sociais, o Governo de São Paulo criou um canal no Telegram que irá divulgar informações verdadeiras de prevenção e enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

Toda informação divulgada por esse canal oficial do Governo pode ser usado livremente por qualquer pessoa e replicado no WhatsApp, redes sociais e e-mail em qualquer aparelho digital.

Para você receber as informações oficiais sobre a doença, basta baixar em seu celular o aplicativo Telegram para Android ou iOS. Depois, é só usar o sistema de pesquisa do aplicativo e se cadastrar no “canal spcoronavirus“.

Outra opção é baixar os cards produzidos pelo Governo de São Paulo e distribuir diretamente pelo WhatsApp e redes como Facebook ou Instagram. Todo o material com notícias verdadeiras e os “carimbos” de fake news sobre o coronavírus estão disponíveis no Google Drive pelo link (clique aqui).