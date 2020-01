Governo de SP abre 1860 vagas de cursos gratuitos de qualificação profissional

Até o dia 23 de janeiro, quinta-feira, o governo de São Paulo estará recebendo inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional do programa “Minha Chance”. Serão 1860 vagas que serão divididas nas funções de operador de telemarketing, eletricista de automóveis, mecânica automotiva, montagem e manutenção de computados e muitos outros.

Os interessados poderão se inscrever pelo site (clique aqui). Os cursos foram abertos em parceria com empresas privadas como Bracell, Ri-Happy e Alupar. O objetivo do programa é qualificar os alunos para que eles se posicionem bem no mercado de trabalho e possam atender às necessidades das empresas. Os cursos têm previsão de início no dia 3 de fevereiro.

Ao final do curso, o aluno será encaminhado automaticamente para o processo seletivo das empresas parceiras do programa.