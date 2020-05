Governo de SP adia pagamento da 2º parcela do programa Merenda em Casa

Quem depende do programa Merenda em Casa do governo de São Paulo, terá que esperar um pouco mais para receber a 2ª parcela do benefício. Isso porque nesta quinta-feira (30) a gestão estadual decidiu adiar o pagamento de R$ 55 para o estudante da rede estadual.

A ação é uma alternativa para alunos receberem a merenda escolar enquanto os colégios continuam fechados devido a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Segundo a gestão estadual, o atraso no pagamento ocorre em razão da inclusão de novos estudantes em situação de vulnerabilidade social no programa. Os novos beneficiários são alunos das Apaes e das unidades do Centro Paula Souza que pertencem às famílias que recebem o Bolsa Família ou vivem situação de extrema pobreza.

Aproximadamente 8 mil novos estudantes passaram a ser contemplados pelo Merenda em Casa a partir desta segunda parcela. Com essa inclusão, o programa irá apoiar mais de 740 mil famílias, segundo estimativas do governo.

O pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. O cadastro no aplicativo deve ser realizado no nome do responsável pela família de cada estudante com direito ao subsídio, confira o passo a passo:

Pesquise por “PicPay” nas lojas virtuais Apple Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (para dispositivos Android) e faça o download do aplicativo.

Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF e data de nascimento.

Valide sua identidade. O usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança do usuário no aplicativo e a confirmação da família como beneficiária do programa.

Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Na hora de comprar os alimentos

Para comparar os alimentos, a família deve:

Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

O subsídio de R$ 55 será disponibilizado até o último dia útil do mês, sem descontos de taxas.

Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.

Vale-alimentação para estudantes da Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo adotou medida semelhante para ajudar a alimentação dos estudantes da rede municipal durante o fechamento das escolas. As famílias dos alunos em situação de vulnerabilidade receberam um cartão semelhante ao vale-alimentação.

Segundo a gestão municipal, 350 mil famílias receberam o benefício. Os cartões foram entregues via correio, direto no endereço cadastrado e atualizado por elas durante o período de matrícula da criança.

O investimento para essa ação é de R$ 24 milhões ao mês, enquanto durar a situação de pandemia. Os valores que serão entregues seguirão as seguinte critérios:

Creche ou CEI – R$ 101

EMEI – R$ 63

EMEF – R$ 53

Foto: Governo de São Paulo/Reprodução