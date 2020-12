Governo de SP anuncia que apenas serviços essenciais poderão funcionar durante Natal e Ano Novo

O governo de São Paulo anunciou nesta que todo o estado voltará à fase vermelha do plano de reabertura da economia durante Natal e Ano-Novo. Com isso, apenas serviços essenciais poderão funcionar durante as janelas de 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.

A medida permite apenas que comércios essenciais, como farmácias, padarias e mercados, abram as portas entre o Natal e o Réveillon, o que restringirá o funcionamento de restaurantes e bares,

“É muito importante que todos nós façamos a nossa parte e a gente precisa lembrar que não estamos no momento de festas nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas nesse momento. São Paulo sempre se diferenciou do resto do Brasil por honrar o seu compromisso de tomar as decisões no momento necessário e é isso que estamos fazendo agora”, disse Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo.

O governo também anunciou que em janeiro nenhuma região vai para fase verde, a menos restritiva, e que a reclassificação do estado que estava marcada para o próximo dia 4 foi adiada para o dia 7 de janeiro.

Até agora, o Estado de São Paulo registrou mais de 45 mil mortes e 1,3 milhão de casos. Segundo o governo 66,9% dos leitos de UTI estão ocupados no estado: são 10.856, 4.710 em UTI.