Governo de SP anuncia retomada de aulas por meio de aplicativo

A partir do dia 22 de abril, quarta-feira, alunos da rede estadual de ensino poderão acompanhar as aulas a distância, e em tempo real, por meio da televisão e aplicativos de celular.

A expectativa do Governo de São Paulo é que as aulas, suspensas no dia 23 de março em razão do risco de contagio do novo coronavírus (Covid-19), possam ser retomadas.

Além da volta as aulas, foi anunciado pelo Governo de São Paulo o Centro de Mídias da Educação de SP. A plataforma irá disponibilizar conteúdo didático aos estudantes. Para ter acesso, alunos e professores da rede estadual terão de fazer o login com os mesmos dados usados na Secretaria Escolar Digital (SED).

O download do aplicativo pode ser feito gratuitamente pela página do Centro de Mídias SP, ou pelas lojas dos sistemas Android e IOS.

Além da plataforma, a TV Cultura irá transmitir as aulas por meio do Canal digital 2.3 – TV Cultura Educação, criado apenas para oferecer as à distância.