Governo de SP coloca todo estado na fase vermelha da quarentena; medida começa a valer no sábado

O governo de São Paulo regrediu todo o estado à fase vermelha, a mais restritiva da quarentena. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) nesta quarta-feira (03).

“Estamos em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso. Exige medidas coletivas e urgentes. Por este motivo nós estamos atendendo a recomendação do centro de contingência e reclassificando todo o estado de SP para a fase vermelha a partir das 0h de sábado”, disse Doria durante entrevista coletiva.

O governo paulista também anunciou que foi antecipado para as 20h início do chamado “toque de restrição”. Anunciado no final de fevereiro como complementar ao Plano SP, tinha como objetivo limitar a circulação de pessoas nas ruas das 23h às 5h.

A fase vermelha autoriza o funcionamento de padarias, mercados e farmácias, além de escolas e igrejas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais.

“As escolas das redes públicas estadual e municipal e da rede privada vão continuar abertas, e vão atender os alunos. Exatamente como estava previsto”, disse o governador.

Na coletiva, João Doria também criticou o governo de Jair Bolsonaro pelo atraso na vacinação do país.

“Poderíamos estar vacinando brasileiros desde novembro com várias vacinas, como a do Butantan e outras vacinas. O retardamento se deu à negligência, inoperância e ao negacionismo”, afirmou.

“Eu não estou preocupado com popularidade, em necessidades eleitorais. Não pauto minha vida pela política, mas pela existência e respeito pelas pessoas. Não tenho medo de ameaças”, concluiu.

A alteração na classificação do estado ocorre para tentar conter o avanço da pandemia no país, após São Paulo bater recorde de mortos por Covid-19 e internados com a doença.

A fase vermelha em todo o estado de São Paulo deve permanecer até o dia 19 de março