Governo de SP contrata agentes para força-tarefa de fiscalização de medidas da quarentena

O governo de São Paulo anunciou a contratação de mil agentes para trabalharem em uma força-tarefa de fiscalização do uso de máscaras, respeito às normas de distanciamento social e restrições de atendimento ao público em estabelecimentos comercias.

O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, explicou que a fiscalização ocorrerá de quarta a domingo em todas as regiões do estado.

“O objetivo é promover a fiscalização, tanto de medidas que continham a progressão da pandemia, como o uso de máscara e o cumprimento de regras do distanciamento social, proibição da realização de eventos e a ocorrência de aglomerações”.

O governo não especificou quantos profissionais irão atuar por região e de que forma a fiscalização será feita.

A inciativa, feita em parceria com municípios, terá o investimento mensal de R$ 3,6 milhões.

A ação de fiscalização começa a ser realizada a partir desta sexta-feira (4).

O governo de São Paulo recomendou que as pessoas evitem celebrações de final de ano que reúnam mais de dez pessoas.

“Nós estamos recomendando, fortemente recomendando, que nestas festas de final de ano, para que as pessoas, por um ato de cidadania e de proteção para sua família, evitem aglomerações superiores a dez pessoas. Isso é uma medida razoável, e ainda com tempo de exposição baixo. Não dá hoje para imaginar um grupo maior do que dez pessoas reunidos com tempo de exposição maior do que uma hora, onde se tiver apenas um entre eles que tenha uma doença pré-sintomática pode contagiar os demais”, afirmou José Medina, coordenador do Centro de Contingência para Covid-19