Governo de SP decreta restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado

O governo de São Paulo determinou a restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado. A regra entra em vigor a partir desta sexta-feira (26) e valerá até o dia 14 de março. O objetivo da medida é conter o avanço do novo coronavírus.

“Dado ao fato de que chegamos ao recorde de internados com Covid-19 no sistema hospitalar de São Paulo, o governo de São Paulo, atendendo expressa recomendação do centro de contingência, decreta restrição de circulação de pessoas das 23h às 5h em todo o estado”, disse o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa nesta quarta (24).

Segundo o governador, esse aumento das restrições não se trata de um ‘lockdown’, quando as pessoas são efetivamente proibidas de circular.

“O transporte público não será interrompido. Ele será restringido, limitado, mas não será interrompido. Não vamos punir as pessoas que estejam retornando para casa. É um toque de restrição, não é lockdown”.

O governador João Doria (PSDB) argumentou que não foram adotadas medidas mais restritivas durante o dia porque as pessoas tendem a consumir menos bebidas alcóolicas nesse horário e estão dedicadas ao trabalho.

De acordo com o governo paulista, haverá uma força-tarefa para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos. Porém, não foi esclarecido o que será feito com o cidadão que desrespeitar a medida.

“Há uma força tarefa de fiscalização, para que essas medidas sejam seguidas por todos. Isso vai ser feito em conjunto pelas vigilâncias sanitárias municipais e do estado, pela Polícia Militar e pelos Procons. E aqui temos o 0800 para denúncias da população [0800-771-3541]”, afirmou o coordenador do centro de contingência da Covid-19, o médico Paulo Menezes.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmque que a fiscalização focará nas pessoas que descumprem as regras, e não só a estabelecimentos comerciais.

“O direito de ir e vir é constitucional e nós não vamos penalizar de forma alguma quem está trabalhando e cumprindo protocolos. Essa é uma mensagem pedagógica e simbólica para a população porque, até hoje, as multas eram restritas a uso de máscaras e não a descumprimento do Plano SP. Isso muda, e isso é muito importante. Nós vamos ter uma fiscalização que vai estar muito mais concentrada em verificar aglomerações, não apenas estabelecimentos comerciais”

Até a última segunda-feira (22), havia 6.410 pacientes internados em leitos intensivos no estado de São Paulo. Antes, o maior número havia sido de 6.250, em julho de 2020.