Governo de SP diz que vacina CoronaVac tem eficácia de 78% em testes feitos no Brasil

O governo de São Paulo revelou nesta quinta-feira (07) que a vacina CoronaVac registrou 78% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil. O imunizante contra a Covid-19 é desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

O governo de São Paulo disse ainda que a vacina garantiu a proteção total (100%) contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados.

“Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia para proteger a vida dos brasileiros contra a Covid-19. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19”, afirmou o governador João Doria (PSDB) em coletiva de imprensa.

O estudo conclusivo mede a taxa de eficácia do imunizante comparando quantos casos confirmados ocorreram nos voluntários que receberam placebo e quantos naqueles que tomaram a vacina.

A vacina foi testada em 16 centros de pesquisas, nos estados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O Instituto Butantan enviou nesta quinta-feira hoje para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de uso emergencial da CoronaVac.

O pedido foi submetido durante reunião realizada nesta quinta-feira (07).

O inicio da vacinação em São Paulo está previsto para 25 de janeiro.