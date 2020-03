Governo de SP e Senado Federal aprovam decreto de calamidade pública

O governador João Doria, junto com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que vai decretar estado de calamidade pública no estado de São Paulo devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O texto será publicado amanhã (21) e irá agilizar as compras de produtos e equipamentos de saúde.

A decisão aconteceu no mesmo dia que os senadores aprovaram, por unanimidade, o decreto de calamidade pública sugerido pelo Governo Federal. Na quinta-feira (19), os deputados federais já haviam aprovado o texto do decreto.

Passando a valer o texto, os governos irão desburocratizar as licitações públicas. Em pronunciamento, o governador Doria declarou: “O decreto simplifica o processo de compra e contratações de serviços essenciais, tira qualquer burocracia e protege os gestores públicos dessas medidas dando mais agilidade e rapidez ao governo nesse enfrentamento”.

Outras medidas

Até o dia 30 abril, o Governo de São Paulo suspendeu os atendimentos à serviços públicos, como o Detran, o Poupatempo e Junta Comercial do Estado de São Paulo.

A partir de amanhã, os equipamentos de lazer como zoológicos e parques estaduais, entre eles o Horto Florestal, Jardim Botânico e o Complexo do Ibirapuera irão fechar para o público. Essa decisão já havia sido tomado pela prefeitura na manhã de hoje (20), adotando o fechamento dos parques municipais.

Foto: Governo de SP