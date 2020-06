Governo de SP estende prazo de caducidade da Linha 6-Laranja para 1º de julho

Na madrugada de hoje (22), o secretário dos Transporte Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, escreveu em seu Twitter que prorrogará o prazo de caducidade da Linha 6-Laranja do Metrô para até o dia 1º de julho.

A expectativa do Governo de São Paulo é dar mais prazo para que a empresa espanhola Acciona tenha mais tempo para terminar as negociações com o consórcio antigo “Move SP”, que era responsável pela obra de mobilidade. O motivo para essa decisão ocorre em razão da pandemia do coronavírus (covid-19).

Após o anúncio que a empresa Acciona seria a responsável pelas obras da Linha 6-Laranja, a expectativa era que ela assumisse o contrato ainda em fevereiro deste ano. No entanto, em razão de impasses entre os consórcios e da pandemia, houve atrasos e a gestão estadual vem prorrogando o prazo.

Por conta destes atrasos, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Edgard Camargo Rodrigues, realizou uma reunião com o secretário dos transportes. Segundo o órgão de justiça, “foram esclarecidos pontos acerca do retorno das obras”.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, a Linha 6-Laranja “é a maior obra de infraestrutura do país e de Parceria Público-Privada”, e garantiu que a retomada da obra “vai geral um total de 9 mil empregos, sendo 5 mil diretos e 4 mil indiretos”.

PARALISAÇÃO

A paralisação da Linha 6-Laranja aconteceu com apenas 15% das obras concluídas. O motivo foi que o consórcio Move São Paulo perdeu financiamento devido as empresas Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC – formadoras do consórcio na ocasião – estarem sendo investigadas pela Operação Lava-Jato.

LINHA 6-LARANJA

Ela ligará a Vila Brasilândia com São Joaquim. Sendo interligada entre as linha 1-Azul e 4-Amarela do Metrô e 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM. A nova Linha deverá atender a mais de 630 mil pessoas por dia.

A LINHA DAS UNIVERSIDADES

A estação contará com 16 estações, ligando as universidades de São Paulo. As estações são: Brasilândia, Vila Cardoso, Itaberaba-Hospital Vila Penteado, João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Pompéia, Perdizes, Cardoso de Almeida, Angélica, Pacaembu, Higienópolis-Mackenzie, 14 Bis, Bela Vista, São Joaquim.

INVESTIGAÇÃO

Em agosto de 2019 a juíza federal substituta Flavia Serizawa e Silva, da 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo, aceitou denúncia da Lava-Jato e tornou 13 executivos das construtoras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS e um ex-diretor do Metrô réus por corrupção em licitações das linhas 2, 5 e 6 do Metrô de São Paulo.

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), as irregularidades beneficiaram estas empreiteiras nas concorrências das ampliações das linhas 2-Verde e 5-Lilás e na concessão da parceria público-privada para a construção da Linha 6-laranja do Metrô.

Em nota, o MPF alega que a investigação contou a “colaboração do ex-diretor do Metrô e ex-assessor da unidade de parceria público-privada da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, Sérgio Correa Brasil, que admitiu ter recebido pagamentos das cinco maiores construtoras do país (além das quatro construtoras citadas, a Camargo Corrêa também é investigada, mas em inquérito separado) para favorecê-las em concorrências do Metrô enquanto ocupou cargos na companhia e na secretaria”.

HISTÓRICO

Inicialmente, a Linha 6-Laranja era para ser do modelo Parceria Público-Privada (PPP), igual a Linha 4-Amarela. A previsão para a entrega era até 2020. Até o momento, foram gastos R$ 1,7 bilhão no empreendimento e o BNDES disponibilizou R$ 1,75 bilhão para retomar a obra.