Governo de SP gastou R$ 1,73 bi para despoluir Rio Tietê nos últimos 8 anos

Depois de oito anos serviços de despoluição do rio Tietê, o Governo de São Paulo já consumiu R$ 1,73 bilhão dos cofres públicos. O rio é o mais tradicional do Estado e foi fundamental para o desenvolvimento da zona norte. Ele percorre mais de 1.100 quilômetros, passando por 62 municípios ao longo de seu trajeto.

Os números foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Segundo a pesquisa, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fechou 31 contratos, que totalizam, em valores atuais, R$ 2,31 bilhões, sendo que R$ 1,73 bilhão já foram pagos.

As obras do Programa de Despoluição do Rio Tietê acontecem em 21 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. De acordo com o órgão, os trabalhos estão focados em aprimorar e expandir a infraestrutura de saneamento básico, em especial a coleta, transporte e o tratamento de esgoto.

Vale destacar que a Sabesp trata apenas 75% do esgoto que coleta no município de São Paulo, o restante acaba sendo despejado no rio Tietê. Na zona norte, os bairros que não possuem tratamento de esgoto são Jaçanã e Tremembé.

Segundo o TCE: “As obras incluem diversos serviços para construção de interceptores, coletores troncos, redes coletoras e Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), evitando que os efluentes cheguem ao Rio Tietê sem o devido tratamento e, consequentemente, diminuindo o nível de poluição do rio”.

O levantamento apresentado pelo TCE faz parte da ferramenta “Painel Rio Tietê“, no qual se propõe a acompanhar os investimentos públicos feitos por meio do Programa Projeto Tietê.