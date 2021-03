Governo de SP implanta hospital exclusivo Covid na Zona Norte da Capital

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta segunda-feira (22) que o Hospital Vila Penteado, na zona Norte da capital, será exclusivo para atendimento de pacientes com coronavirus. “São 196 leitos dedicados a pacientes COVID. A medida ajuda na logística da distribuição de oxigênio e de insumos”, disse o Vice-Governador.

Com 10 novos leitos de UTI, o hospital passa a ter 55 leitos. A enfermaria passa a dedicar seus 141 leitos para estes pacientes, o que representa 91 leitos a mais reservados para COVID-19.

A partir desta terça-feira (23), o Pronto Socorro passa a atuar de forma referenciada, ou seja, recebendo exclusivamente pacientes levados por Samu e Resgate ou transferidos de outros serviços de saúde. Banners estão sendo fixados nas entradas do serviço para orientação à população.

O único serviço mantido como não-COVID no Hospital Vila Penteado será a UTI de queimados, em espaço separado e seguro para estes casos, para os quais a unidade é referência. Com o recrudescimento da pandemia, o hospital tem atuado com taxas de ocupação de 100% nas últimas semanas.

Todas as demais patologias que eram atendidas no hospital já começaram a ser absorvidas por outros hospitais de alta complexidade da zona Norte. O Conjunto Hospitalar do Mandaqui e os hospitais Gerais de Taipas e Vila Nova Cachoeirinha receberão os casos de Ortopedia, Buco-maxilo, e gestantes, que contam com assistência também na Maternidade Municipal Cachoeirinha, com apoio da Prefeitura de São Paulo.