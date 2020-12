Governo de SP irá solicitar registro para uso emergencial da CoronaVac

O governo do estado de São Paulo vai solicitar à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o registro para uso emergencial e regular da CoronaVac, a vacina chinesa contra o novo coronavírus.

Entrevista à GloboNews, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que o pedido deverá ser feito nos próximos dias.

“Vamos pedir o registro emergencial e o regular, esse sim demora 60 dias. Temos que ter uma avaliação compassiva, é o que os outros países da Europa, especialmente o Reino Unido, mesmo os Estados Unidos para uso de algumas medicações, fez uso compassivo, é a compaixão, é isso que vai fazer uma força-tarefa de analisar isso e liberar de uma forma muito mais célere. Nós temos prioridade, a prioridade hoje é a vacina”.

O uso emergencial é diferente do registro sanitário, que é a aprovação completa para uso de um imunizante. O registro definitivo depende de mais dados e da conclusão de todas as etapas de teste do imunizante.

Na segunda-feira (08), o governador João Doria (PSDB) anunciou o plano de vacinação com a CoronaVac, previsto para começar no dia 25 de janeiro de 2021.

A vacina ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa.