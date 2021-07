Governo de SP lança campanha “Passeio Responsável” com pets

Para garantir a segurança do público e a proteção de animais de estimação em parques urbanos estaduais, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), lançou, na última segunda-feira (19), a campanha de conscientização “Passeio Responsável”.

Com faixas e cartazes afixados nas entradas e demais dependências dos parques urbanos estaduais, os tutores de animais – principalmente os de cães –, são informados sobre a necessidade do uso obrigatório de guias e coleiras para o convívio seguro entre os pets e as pessoas em áreas públicas, como determina a Lei Estadual n° 11.531/03.

Os cães das raças Pit Bull, Rottwiller, Mastim Napolitano, American Staffordshire Terrier e raças mestiças também deverão fazer o uso indispensável da focinheira.

Além do uso obrigatório destes equipamentos, a campanha “Passeio Responsável” destaca uma série de dicas para garantir a saúde e bem-estar dos animais durante a visitação, como a importância da hidratação do pet, horários adequados para caminhada e o acompanhamento correto da vacinação.

A campanha também está presente no site e nas redes sociais da SIMA com a hashtag “#passeioresponsável”, com outras orientações para os tutores.

Aumento de circulação de animais nos parques

A ONG União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), localizada na capital paulista, aponta que a procura para adoções de cães e gatos teve um crescimento expressivo de 400% durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com os gestores dos parques urbanos, isso também se refletiu em um aumento de tutores e animais que utilizam os parques urbanos diariamente, daí a necessidade de uma ação de orientação voltada a estes usuários.

Para mais informações sobre a campanha “#passeioresponsavel” clique aqui.