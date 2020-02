Governo de SP lança cartilha para combater fake news sobre o coronavírus

Hoje (28), o governo de São Paulo lançou um manual digital que promete esclarecer sobre os riscos do coronavírus. A medida veio após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil na quarta-feira (26), sendo esse, justamente, na capital paulista. O manual digital pode ser baixado gratuitamente pelo site (clique aqui) ou via QR Code e impresso.

A cartilha também terá versões em outros quatro idiomas: inglês, espanhol, italiano e chinês. A partir da próxima semana, versões impressas do guia serão distribuídas a pessoas que chegam do exterior ao Brasil pelo aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, e pelo porto de Santos, o maior da América Latina.

O Governo também destacou que estações de metrô e trens da Grande São Paulo receberão cartazes e material impresso sobre o coronavírus. A expectativa da gestão estadual é que os municípios distribuam a cartilha em postos de saúde, hospitais, escolas, terminais de ônibus e rodoviárias.