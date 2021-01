Governo de SP lança site para pré-cadastro da vacinação contra COVID-19

O governo de São Paulo lançou, no domingo (17), um site (https://www.vacinaja.sp.gov.br/) para a realização do pré-cadastro de cidadãos e cidadãs na campanha de vacinação contra a Covid-19. O cadastro no portal não é obrigatório.

Pelo portal, é possível fornecer informações que podem agilizar o atendimento nos postos de vacinação. No momento do cadastro, são pedidas informações como data de nascimento, endereço, telefone e e-mail.

Nesta primeira etapa, o grupo prioritário é formado por profissionais de saúde e indígenas.

O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido.

O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade.

Quem não conseguir fazer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.

Em menos de 24 horas após o lançamento, milhares de pessoas já acessaram a ferramenta para realizar o cadastro.