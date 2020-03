Governo de SP libera R$ 500 milhões em crédito para empresas paulistas

Para não deixar a economia estagnada, o Governo de São Paulo resolveu disponibilizar um crédito de R$ 500 milhões para micro, pequenas e médias empresas paulistas. A medida acontece por meio do programa Desenvolve SP – uma instituição financeira do Governo de São Paulo.

Confira como será feito a divisão da linha de crédito:

R$ 100 milhões para o Turismo;

R$ 100 milhões para o Cultura e Economia Criativa;

R$ 75 milhões para o Comércio;

R$ 200 milhões com taxa de juros da linha de capital de giro são destinados para auxiliar as empresas paulistas através de condições especiais de financiamento para promover maior liquidez para micro, pequenas e médias empresas;

R$ 25 milhões de microcrédito para micro empreendedores com faturamento anual abaixo de R$ 81 mil pelo Banco do Povo Paulista.

Segundo a gestão estadual, a expectativa é que o crédito injete R$ 2 bilhões na economia paulista. Para isso, o Governo do Estado solicitou à Febraban a criação de linha de crédito de capital de giro, com taxas e prazos diferenciados, para as empresas que apresentem CNAEs dos segmentos de Turismo, Cultura e Economia Criativa.

Fonte: Desenvolve SP